ИГИЛ взял на себя ответственность за нападение на отель в Маниле

В результате стрельбы в отельном комплексе Resorts World Manila в столичном регионе Филиппин получили ранения по меньшей мере 25 человек, сообщили сотрудники местного отделения Красного Креста.

Как передают мировые СМИ со ссылкой на The Manila Times, многие жертвы все еще заблокированы внутри здания. Некоторые из пострадавших получили серьезные травмы, так как были вынуждены спасаться бегством и прыгать со второго этажа отеля.

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Руководство Resorts World Manila сообщило, что находится в "тесном сотрудничестве с филиппинской национальной полицией, чтобы обеспечить безопасность всех гостей и сотрудников". На данный момент курортный комплекс оцеплен.

Организация SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом сайтов радикальных исламистов, сообщила, что ответственность за нападение на отель взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Напомним, на Филиппинах введено военное положение.