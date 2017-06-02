Путин признал возможность атак российских хакеров

Об этом сообщают российские СМИ.

Выступая на Петербургском экономическом форуме, Путин ответил на вопрос о российских хакерах, которые предположительно вмешивались в выборы президента США и могли вмешаться в ход избирательных кампаний в Европе, в том числе и в Германии. Он заявил, что Россия на государственном уровне не занимается хакерскими атаками, а старается с ними бороться.

По его мнению, никакие хакеры не могут серьезно повлиять на ход избирательной компании.

"Я глубоко убежден, что никакие хакеры не могут кардинально повлиять на ход избирательной кампании в другой стране. Это не ляжет на сознание избирателей, сознание народа, никакая информация не ляжет и не повлияет на конечный результат", - заявил он.

Путин также отметил, что определенное значение имеет общий фон межгосударственных отношений, сравнив хакеров с художниками.

"Потому что хакеры - люди свободные, как художники, - настроение у них хорошее, они встали с утра и картины рисуют. Так же и хакеры: они проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях, если они настроены патриотически, они начинают вносить свою лепту, как они считают правильным в борьбе с теми, кто плохо отзывается о России. Теоретически это возможно", - сказал российский президент.

Напомним, россияне планировали кибератаки на крупнейшие европейские банки.