Мировые лидеры огорчены из-за решения США выйти из соглашения по климату

Мировые лидеры критически отнеслись к решению Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Она выразила сожаление в связи с решением Белого дома об отказе от Парижского соглашения. Позже об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. По его словам, Меркель подчеркнула приверженность ФРГ условиям Парижского соглашения.

Кроме этого, Дональд Трамп провел телефонные разговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и главой правительства Канады Джастином Трюдо.

Американский лидер пытался объяснить им свою позицию по климатическому соглашению. В частности, Трамп заверил лидеров в приверженности Америки Трансатлантическому альянсу и активному стремлению защищать окружающую среду.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй отказалась от публичной критики Трампа. Мэй заявила, что он, как президент США, вправе определять точку зрения своей страны по этому вопросу. Она также подчеркнула, что лидеры стран "Большой семерки" – за исключением США – ранее уже выразили свою позицию на саммите в Италии и намерены придерживаться Парижского соглашения. По словам пресс-секретаря Мэй, премьер Британии в разговоре с Трампом выразила свое огорчение и отметила, что эти договоренности представляют собой глобальные рамочные условия, необходимые для "защиты процветания и безопасности будущих поколений".

Канадский премьер Джастин Трюдо подтвердил разговор с Дональдом Трампом. Он отметил, что глубоко огорчен этим шагом американской администрации. Трюдо также заверил, что Канада остается приверженной борьбе с изменением климата и поддержке чистого экономического роста.

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Напомним, глобальное соглашение о предотвращении изменений климата было принято в декабре 2015 года в Париже. Соглашение подписали 195 государств, 97 – ратифицировали. Оно определяет план действий государств мира по сдерживанию глобального потепления.

В соответствии с соглашением все стороны должны принять меры по снижению выбросов и адаптации к изменениям климата. Согласно документу, страны-подписанты договорились сокращать выбросы в атмосферу парниковых газов, чтобы сдерживать повышение температуры воздуха на планете до конца этого столетия не более чем на 2 градуса по Цельсию.

Шесть стран-членов "Большой семерки" – Британия, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония – подтвердили свою готовность выполнять условия, установленные соглашением, а США это сделать отказались.

Отказаться от участия в Парижском соглашении Трамп обещал еще во время президентской кампании 2016 года. По его мнению, сокращение эмиссии углекислого газа ограничивает рост промышленного производства, в частности, угледобывающей отрасли, которую Трамп обещал развивать.

США ответственны примерно за 14% выбросов углекислого газа на планете.