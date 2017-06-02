Решение Трампа по климату – ошибка и для США, и для всей планеты

Решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского климатического соглашения - ошибка и для США, и для всей планеты. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Украинская правда со ссылкой на BBC.

"Изменение климата – одна из главных проблем нашего времени. Он меняется днем ​​и ночью, но изменение климата глобальное. Это касается всех, и если мы ничего не сделаем, наши дети познают мир миграции, войн, нищеты, опасный мир. Это не то будущее, которое мы хотим для себя, это не то будущее, которое мы хотим для своих детей, это не то будущее, которое мы хотим для нашего мира", – заявил Макрон.

В своей речи через несколько часов после объявления Трампа о выходе США из соглашения, Макрон сказал, что нет "никакого плана Б" по изменению климата. Это решение, по его словам, ошибка и для США, и для нашей планеты. Он призвал, перефразируя лозунг предвыборной кампании Трампа, "сделать нашу планету великой снова".

При этом Макрон пригласил американских ученых переехать во Францию ​​и продолжить свою работу, отметив, что США могут отворачиваться от мира, но его страна не будет отворачиваться от Америки.

Напомним, 1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения.

Глобальное соглашение о предотвращении изменений климата было принято в декабре 2015 года в Париже. Соглашение подписали 195 государств, 97 – ратифицировали. Оно определяет план действий государств мира по сдерживанию глобального потепления.

В соответствии с соглашением все стороны должны принять меры по снижению выбросов и адаптации к изменениям климата. Согласно документу, страны-подписанты договорились сокращать выбросы в атмосферу парниковых газов, чтобы сдерживать повышение температуры воздуха на планете до конца этого столетия не более чем на 2 градуса по Цельсию.

Шесть стран-членов "Большой семерки" – Британия, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония – подтвердили свою готовность выполнять условия, установленные соглашением, а США это сделать отказались.

Трамп обещал отказаться от участия в Парижском соглашении еще во время президентской кампании 2016 года. По его мнению, сокращение эмиссии углекислого газа ограничивает рост промышленного производства, в частности, угледобывающей отрасли, которую Трамп обещал развивать.

США ответственны примерно за 14% выбросов углекислого газа на планете.