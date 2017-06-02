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Главная » Мир » Wikileaks опубликовал документы о созданном ЦРУ вирусе "Пандемия"

Wikileaks опубликовал документы о созданном ЦРУ вирусе "Пандемия"

Wikileaks опубликовал документы о созданном ЦРУ вирусе "Пандемия"
Фото из открытых источников

Вирус заражает удаленные компьютеры на Windows внутри локальной сети при передаче файла "на лету"

02.06.17 160
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Проект Wikileaks 1 июня опубликовал очередную партию документов, касающихся проекта ЦРУ, который называется "Пандемия". Об этом сообщает Укринформ.

По данным Wikileaks, в рамках проекта "Пандемия" возможно заражение удаленных компьютеров на Windows внутри локальной сети при передаче файла "на лету". При этом исходный файл на сервере не изменяется, он модифицируется именно в процессе передачи, что затрудняет его выявление.

Вирус предназначен для кибершпионажа и позволяет заменять до 20 программ. Как следует из названия, один компьютер в локальной сети, инфицированный "Пандемией", будет действовать как "пациент ноль" в распространении вируса. Он "заражает" удаленные компьютеры, если пользователь запускает программу, которая хранится на файловом сервере.

Напомним, Wikileaks уже публиковал партию документов, касающихся кибершпионажа со стороны ЦРУ, в частности проекта "Афина", который способен взламывать операционную систему Windows.

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