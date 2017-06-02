Wikileaks опубликовал документы о созданном ЦРУ вирусе "Пандемия"

Проект Wikileaks 1 июня опубликовал очередную партию документов, касающихся проекта ЦРУ, который называется "Пандемия". Об этом сообщает Укринформ.
По данным Wikileaks, в рамках проекта "Пандемия" возможно заражение удаленных компьютеров на Windows внутри локальной сети при передаче файла "на лету". При этом исходный файл на сервере не изменяется, он модифицируется именно в процессе передачи, что затрудняет его выявление.
Вирус предназначен для кибершпионажа и позволяет заменять до 20 программ. Как следует из названия, один компьютер в локальной сети, инфицированный "Пандемией", будет действовать как "пациент ноль" в распространении вируса. Он "заражает" удаленные компьютеры, если пользователь запускает программу, которая хранится на файловом сервере.
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RELEASE: CIA 'Pandemic' Windows infection malware documentation #Vault7 https://t.co/YfxAKT1pog pic.twitter.com/HhmmvUBupi— WikiLeaks (@wikileaks) 1 июня 2017 г.
Напомним, Wikileaks уже публиковал партию документов, касающихся кибершпионажа со стороны ЦРУ, в частности проекта "Афина", который способен взламывать операционную систему Windows.