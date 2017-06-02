Великобритания ввела дополнительный визовый сбор

Это связано с тем, что британское МВД наняло внешнего подрядчика для предоставления услуг справочной службы

С 1 июня заявители на получение визы в Великобританию должны платить 5,48 фунта стерлингов (около 185 гривен) при обращении в службу клиентской поддержки по электронной почте. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

Дополнительный сбор для тех, кто находится за пределами страны, ввели из-за того, что британское МВД наняло внешнего подрядчика – компанию Sitel UK – для предоставления услуг справочной службы.

В МВД Британии отмечают, чтобы связаться с ведомством по электронной почте, необходимо осуществить оплату с помощью карточки.

По словам представителей МВД страны, новый сбор должен снизить нагрузку на британских налогоплательщиков, ведь услуги клиентской поддержки обходились правительства в значительную сумму.

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Стоимость британской визы составляет от 89 фунтов (около 3 тысяч гривен) за стандартную полугодовую туристическую визу, и в 3250 фунтов стерлингов (около 101 тысячи грн) за визу, которая обеспечивает переезд пожилого или по каким-либо причинам несамостоятельного родственника в Великобританию.