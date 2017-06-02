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Главная » Мир » Президент Венесуэлы задумал провести референдум
Президент Венесуэлы задумал провести референдум
Николас Мадуро (справа) / Фото: Getty Images

Президент Венесуэлы задумал провести референдум

С 1 апреля в ходе протестов в уличных столкновениях погибли 60 человек

02.06.17 74
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении провести референдум о создании конституционной ассамблеи, которая должна заменить нынешний национальный парламент. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Новый законодательный орган, по идее Мадуро, будет обладать полномочиями по изменению конституции страны. В действующем парламенте большинство имеет оппозиция, которая ранее призывала Мадуро уйти в отставку. Противники Мадуро выступают против предложенной им реформы, считая, что главная ее цель – сконцентрировать власть в руках президента.

Политическая борьба в Венесуэле разворачивается на фоне непрекращающихся акций протеста. По данным AFP, с 1 апреля в уличных столкновениях погибли 60 человек.

Участники массовых антиправительственных акций обвиняют Мадуро в бедственном экономическом положении страны. Кризис привел к перебоям с поставками энергии, дефициту товаров первой необходимости и гиперинфляции, которая, по прогнозам МВФ, в 2018 году может составить 1660%.

Сторонники президента, в свою очередь, обвиняют оппозиционных активистов в попытке организовать государственный переворот.

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