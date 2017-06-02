"Детские браки" запретили в Германии

Это распространяется также на браки между несовершеннолетними, которые были заключены за рубежом

Немецкий Бундестаг принял решение, согласно которому браки, заключенные между несовершеннолетними, признаются недействительными. Об этом сообщает Европейская правда Süddeutsche Zeitung.

В ночь 2 июня немецкие депутаты проголосовали за постановление, согласно которому браки, заключенные лицами в возрасте до 16 лет, признаются недействительными.

Если же один из супругов на момент заключения брака был в возрасте от 16 до 18 лет, такой союз необходимо отменять в судебном порядке.

Эти положения распространяются также на браки, которые были заключены за рубежом. Минимальный возраст для заключения брака в Германии – 18 лет.

От нормы могут отступить только в особо сложных случаях и при условии, что лицо, бывшее несовершеннолетним на момент заключения брака, сейчас уже достигло совершеннолетия и подтверждает брак.

Вопрос браков несовершеннолетних в Германии раньше играл второстепенную роль. Однако с волной мигрантов число женатых несовершеннолетних в стране существенно возросло.