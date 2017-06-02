Илон Маск покинул экспертные советы при Трампе

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск покинул два экспертных совета при президенте США из-за решения Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. Об этом он написал в своем Twitter.

"Покидаю президентские советы. Изменение климата реально. Выход из Парижского соглашения не несет ничего хорошего для Америки и мира", - написал он после того, как Трамп огласил свое решение.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) 1 июня 2017 г.

Напомним, Илон Маск состоял в двух советах при Дональде Трампе с участием глав крупнейших американских компаний. Один из них занимается вопросами бизнеса и экономики, другой посвящен созданию рабочих мест.

1 июня Маск сообщил, что выйдет из экспертных советов, если Трамп примет решение о выходе из Парижского соглашения по климату.

Позже 1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения.