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Главная » Мир » Илон Маск покинул экспертные советы при Трампе

Илон Маск покинул экспертные советы при Трампе

Илон Маск покинул экспертные советы при Трампе
Илон Маск / Фото из открытых источников

Основатель Tesla и SpaceX  сдержал обещание

02.06.17 89
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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск покинул два экспертных  совета при президенте США из-за решения Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. Об этом он написал в своем Twitter. 

"Покидаю президентские советы. Изменение климата реально. Выход из Парижского соглашения не несет ничего хорошего для Америки и мира", - написал он после того, как Трамп огласил свое решение.

Напомним, Илон Маск состоял в двух советах при Дональде Трампе с участием глав крупнейших американских компаний. Один из них занимается вопросами бизнеса и экономики, другой посвящен созданию рабочих мест.

1 июня Маск сообщил, что выйдет из экспертных советов, если Трамп примет решение о выходе из Парижского соглашения по климату.

Позже 1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения.

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