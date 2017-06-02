Россия грозит "реакцией" на размещение новых сил НАТО в странах Балтии

Россия будет реагировать на повышение военного присутствия НАТО в восточных странах альянса, таких как Польша и страны Балтии. Об этом заявил постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко, передает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

"Страны НАТО должны понимать, что все эти усилия не остаются незаметными для нас и не могут оставаться без ответа с точки зрения военного планирования", – сказал Грушко.

Россия усиливает свое западный фланг новыми подразделениями, и обвиняет НАТО в угрозе своей безопасности путем активизации военных учений и развертывании на восточной границе Альянса.

"С помощью этих военных шагов, военных действий и военных усилений НАТО строит новую военную ситуацию с безопасностью, которую мы не можем игнорировать и на которую мы должны реагировать, используя наши собственные военные инструменты", – добавил Грушко.

Напомним, НАТО увеличивает присутствие на восточном фланге, размещая на ротационной основе четыре боевые группы – в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Новый многонациональный батальон НАТО в Литве, который возглавляет Германия, уже полностью укомплектован.