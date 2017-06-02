Комитет ПАСЕ принял проект резолюции, обеспечивающей возможность импичмента Аграмунта

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 2 июня принял проект резолюции, предусматривающей возможность импичмента президента организации. Об этом сообщил в Facebook председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Резолюция также предусматривает возможность импичмента вице-президента ПАСЕ, а также председателей комитетов и заместителей. Голосование в Ассамблее по документу состоится 27 июня.

"Очень важный шаг для выхода из кризиса, в который завел ПАСЕ президент Педро Аграмунт своим безответственным поведением", – написал Арьев.

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Напомним, в апреле, после поездки Аграмунта в Сирию в составе делегации российских парламентариев, уже была достигнута договоренность об отставке президента ПАСЕ.

Однако в конце концов договоренности не были соблюдены. Председатель ассамблеи не объявил о дате своей отставки, а лишь выразил готовность уйти с должности, а 29 мая - приехал в Прагу для председательства на заседании Бюро ПАСЕ.

Позже стало известно, что руководство ПАСЕ достигло новой договоренности с Аграмунтом об условиях его дальнейшей работы во главе ассамблеи.