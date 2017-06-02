Додон хочет в ООН закрепить нейтральный статус Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон намерен обратиться в Совет Безопасности ООН, чтобы получить статус нейтральной для своей страны. Об этом он заявил в интервью Комсомольской правде.

"В Конституции у нас написано, что Молдова – нейтральная страна. Точка. Теперь нужно, чтобы этот нейтралитет был международно признанным и закрепленным. Я об этом говорил в офисе НАТО в Брюсселе в феврале. Предлагал подписать документ, в котором НАТО подтвердит, что уважает нейтралитет Республики Молдова. И генсек НАТО Столтенберг заявил, что они, мол, уважают ", - сказал Додон.

Додон считает, что необходимо получить решение Совбеза ООН, чтобы все страны признали Молдову нейтральной страной.

"Что к нам не полезут со своими натовскими танками. Этого нам нужно достичь, потому что это основа, на которой можно решить приднестровскую проблему", - отметил Додон.

Ранее Президент Молдовы Игорь Додон на встрече в Москве со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным заявил, что его стране не нужны европейские ценности.