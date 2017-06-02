СПИД можно победить, - ООН

В мире почти вдвое сократилось количество смертей, связанных со СПИДом.

В последние годы удалось расширить доступ ВИЧ-инфицированных к антиретровирусной терапии.

Более чем в два раза сократилось число новых случаев инфицирования среди детей.

Все это свидетельствует о том, что человечество готово покончить с ВИЧ, но для этого необходимо укрепить меры по профилактике и выделять дополнительные ресурсы на эту деятельность.

Об этом говорится в новом докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Глава ООН считает, что обеспечение ВИЧ-инфицированных лечением является одним из величайших достижений в сфере здравоохранения.

Число людей с ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, к середине 2016 года достигло 18,2 миллиона человек.

Количество смертей, связанных со СПИДом, сократилось на 45 % — с пикового уровня в два миллиона в 2005 году до 1,1 миллиона в 2015 году.

"Мы можем достичь поставленных целей по обеспечению лечением 30 миллионов людей к 2020 году и сокращению смертности в связи со СПИДом до менее 500 тысяч смертей в год", - сказал глава ООН.

Он полагает, что дополнительные инвестиции из расчета примерно 0,5 доллара США в год на каждого жителя планеты помогут сохранить положительную динамику в борьбе со СПИДом.

В докладе сообщается, что в 2016 году было зарегистрировано 36,7 миллиона человек с ВИЧ-инфекцией. В нем отмечается, что сегодня необходимо больше внимания уделять профилактическим мерам и укреплять службы добровольного тестирования. Ведь в конце 2015 года только 60 % людей, живущих с ВИЧ, знали о своем статусе.

"Прогресс, достигнутый столь упорным трудом, необходимо сохранить. Наличие международной структуры, определившей стратегические направления деятельности, мобилизовавшей беспрецедентный объем финансовых ресурсов и спасшей жизнь миллионам людей, нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся", - заявил генеральный секретарь ООН.

Он призвал восполнить дефицит инвестиций на борьбу с ВИЧ в размере $7 млрд в год и рационально использовать финансовые ресурсы. По его словам, это позволит предотвратить десятки миллионов новых случаев инфицирования ВИЧ и смертей, вызванных СПИДом.

Антониу Гутерриш напомнил об обещании положить конец эпидемии СПИДа к 2030 году.

В новом докладе говорится, что Восточная Европа и Центральная Азия – регионы планеты, где стремительно увеличивается число новых случаев заражения ВИЧ/СПИДом. Половина из них приходится на людей, использующих инъекционные наркотики.

