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Главная » Мир » В пику Трампу: в Швейцарии запустили завод по высасыванию углекислого газа из атмосферы

В пику Трампу: в Швейцарии запустили завод по высасыванию углекислого газа из атмосферы

В пику Трампу: в Швейцарии запустили завод по высасыванию углекислого газа из атмосферы
Фото: Climeworks

Аналогичные технологии используются на Международной космической станции и подводных лодках

02.06.17 834
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Швейцарская компания Climeworks запустила первый и крупнейший в мире коммерческий завод, высасывающий углекислый газ из атмосферы Земли.

Об этом пишут СМИ со ссылкой на Science News.

Завод располагается недалеко от Цюриха.

Для высасывания углекислого газа применяется технология DAC (Direct air capture) - прямого захвата и очистки воздуха. Она предполагает использование волокнистого губчатого фильтрующего материала, пропитанного специальными химическими веществами (аминами — производными аммиака, которые связываются с углекислым газом). Проходящий через этот фильтр воздух очищается от углекислого газа.

Аналогичные технологии используются на Международной космической станции и подводных лодках.

Ожидается, что в год завод будет собирать до 900 тонн газа (ежегодно люди выбрасывают в атмосферу 40 миллиардов тонн парниковых газов), что эквивалентно выбросам от примерно 200 автомобилей.

Эксперты неоднозначно относятся к заводу Climeworks. В 2015 году Национальная Академия наук, инженерии и медицины США выпустила доклад, в котором отмечалось, что деятельность подобных предприятий не приведет к сокращению выбросов парниковых газов.

Несмотря на это, проект компании Climeworks поддержан Швейцарским федеральным управлением энергетики и ЕС, а также стал победителем конкурса Virgin Earth Challenge.

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