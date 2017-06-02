Шварценеггер объяснил Трампу, что ждет американцев после выхода из Парижского соглашения

Только в США каждый год от загрязнения воздуха умирают 200 тыс. человек

Известный голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отреагировал на решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского климатического соглашения.

На своей странице в Facebook Шварценеггер разместил обращение, в котором призвал Трампа выбрать для США и всего мира будущее с чистой энергетикой.

"Защита окружающей среды не разрушит нашу экономику", - заявил Шварценеггер по поводу утверждений Трампа о том, что Парижское соглашение якобы приведет к потере 2,7 млн рабочих мест в Соединенных Штатах к 2025 году.

"Наоборот, правильная экологическая политика способствует экономическому росту", - подчеркнул экс-губернатор.

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По его словам, в США каждый год от загрязнения воздуха умирают 200 тыс. человек.

Отказ от климатического соглашения только усугубит это ситуацию и не поможет экономике.

"Половина наших рек и ручьев слишком загрязнены. Мы не можем сидеть сложа руки, пока люди болеют и умирают, особенно если знаем, что есть другой путь, - пишет Шварценеггер. - Один человек не может остановить наш прогресс… Один человек не может переноситься во времени. Только я могу".

По его словам, великие лидеры никогда не возвращаются в прошлое, а двигаются только к будущему.