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Главная » Мир » Шварценеггер объяснил Трампу, что ждет американцев после выхода из Парижского соглашения

Шварценеггер объяснил Трампу, что ждет американцев после выхода из Парижского соглашения

Шварценеггер объяснил Трампу, что ждет американцев после выхода из Парижского соглашения
Арнольд Шварценеггер / Фото: blogkino.ru

Только в США каждый год от загрязнения воздуха умирают 200 тыс. человек

02.06.17 490
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Известный голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отреагировал на решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского климатического соглашения.

На своей странице в Facebook Шварценеггер разместил обращение, в котором призвал Трампа выбрать для США и всего мира будущее с чистой энергетикой.

"Защита окружающей среды не разрушит нашу экономику", - заявил Шварценеггер по поводу утверждений Трампа о том, что Парижское соглашение якобы приведет к потере 2,7 млн рабочих мест в Соединенных Штатах к 2025 году.

"Наоборот, правильная экологическая политика способствует экономическому росту", - подчеркнул экс-губернатор.

По его словам, в США каждый год от загрязнения воздуха умирают 200 тыс. человек.

Отказ от климатического соглашения только усугубит это ситуацию и не поможет экономике.

"Половина наших рек и ручьев слишком загрязнены. Мы не можем сидеть сложа руки, пока люди болеют и умирают, особенно если знаем, что есть другой путь, - пишет Шварценеггер. - Один человек не может остановить наш прогресс… Один человек не может переноситься во времени. Только я могу".

По его словам, великие лидеры никогда не возвращаются в прошлое, а двигаются только к будущему.

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