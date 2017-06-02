Позиции Пекина и Брюсселя и Китая по решению климатического вопроса совпадают, - Туск

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что позиции ЕС и Китая по вопросу Парижского климатического соглашения совпадают.
Об этом Туск заявил после переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
"Сегодня Китай и Европа продемонстрировали солидарность с будущими поколениями и ответственность за всю планету. Мы убеждены, что вчерашнее решение Соединенных Штатов покинуть Парижское соглашение является большой ошибкой...", - заявил Туск.
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"Но борьба с изменением климата и все исследования, инновации и технологический прогресс, которые она принесет, будут продолжаться с США или без них", - цитируют Туска мировые СМИ.
Напомним, вечером 1 июня президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения о противодействии глобальному потеплению. Трамп также заявил, что может "перезаключить более выгодное соглашение для США".