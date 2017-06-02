Охранника премьера Новой Зеландии, забывшего в туалете пистолет, простили

Полиция Новой Зеландии приняла решение не наказывать офицера Службы дипломатической охраны, забывшего пистолет в туалете парламента страны в Веллингтоне.
Инцидент произошел еще в июне 2016 года, однако дисциплинарное решение по нему было вынесено только спустя год.
Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на новозеландскую радиостанцию RNZ.
Охранник премьер-министра обнаружил пропажу оружия спустя полтора часа после отъезда из правительственного здания. Его коллеги в течение нескольких минут обнаружили пистолет, который был "не поврежден и не использован".
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Произошедшее было названо "серьезным инцидентом". Бывший премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки назвал забывчивость своего охранника "катастрофической ошибкой", но поддержал его.
Спустя год расследования помощник комиссара полиции Майк Расбетч назвал причиной инцидента человеческий фактор, а саму потерю огнестрельного оружия — "простой ошибкой".
Напомним, около пяти тысяч переносных российских ПЗРК "Игла" нашлись в Венесуэле.