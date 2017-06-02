Охранника премьера Новой Зеландии, забывшего в туалете пистолет, простили

Сначала произошедшее было названо "серьезным инцидентом", затем "катастрофической ошибкой", которая в конце-концов стала "простой"

Полиция Новой Зеландии приняла решение не наказывать офицера Службы дипломатической охраны, забывшего пистолет в туалете парламента страны в Веллингтоне.

Инцидент произошел еще в июне 2016 года, однако дисциплинарное решение по нему было вынесено только спустя год.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на новозеландскую радиостанцию RNZ.

Охранник премьер-министра обнаружил пропажу оружия спустя полтора часа после отъезда из правительственного здания. Его коллеги в течение нескольких минут обнаружили пистолет, который был "не поврежден и не использован".

Произошедшее было названо "серьезным инцидентом". Бывший премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки назвал забывчивость своего охранника "катастрофической ошибкой", но поддержал его.

Спустя год расследования помощник комиссара полиции Майк Расбетч назвал причиной инцидента человеческий фактор, а саму потерю огнестрельного оружия — "простой ошибкой".

Напомним, около пяти тысяч переносных российских ПЗРК "Игла" нашлись в Венесуэле.