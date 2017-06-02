В Совете безопасности ООН Украину заменит Польша

С 1 января 2018 года представитель Польши заменит украинца на должности непостоянного члена Совета Безопасности (Совбеза) ООН.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.
Кандидатуру Польши на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке поддержали представители 190 государств. Таким образом Польша должна стать непостоянным членом СБ ООН в шестой раз в своей истории.
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Также новыми непостоянными членами Совбеза ООН избраны представители Кувейта, Кот-д'Ивуара, Экваториальной Гвинеи и Перу.
Ранее представители Польши пообещали ставить в Совбезе вопрос о ситуации в Донбассе и российской агрессии в случае избрания непостоянным членом Совета безопасности ООН.
Напомним, Украину выбирали непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2016-2017 годы.