Совебз ООН усилил санкции против КНДР

Члены Совета Безопасности в пятницу единогласно приняли резолюцию, расширяющую санкционный список в отношении КНДР. Об этом сообщает Интерфакс.

"Проект резолюции набрал 15 голосов "за", проект резолюции принимается единогласно", - сказал председатель СБ ООН Саша Йорентти по итогам голосования.

В санкционный список попали 14 физических лиц, в основном госслужащие и представителиторговых компаний КНДР, а также четыре юридических лица Северной Кореи. Среди них - стратегические ракетные войска народной армии КНДР. Под санкции также попала северокорейская корпорация Kumsan, которая, по некоторым сведениям, управляется генеральным бюро по атомной энергии КНДР. В списке также находится банк Коре (Koryo), который был основан в 1994 году при министерстве обороны КНДР и осуществляет платежи по внешнеторговым операциям. Кроме того, санкции вводятся в отношении торговой корпорации Kangbong. Все активы упомянутых юридических лиц должны быть заморожены.

В резолюции содержится призыв к КНДР к немедленному прекращению запрещённой ракетно-ядерной деятельности, а также подтверждено стремление СБ ООН к политико-дипломатическому урегулированию напряженности на Корейском полуострове.

Постпред США при ООН Никки Хейли подчеркнула, что ракетные запуски КНДР - "это прямая угроза безопасности ряда государств, в том числе и моей страны". Кроме того, Хейли отметила, что запускаемые КНДР ракеты способны сбивать самолеты, а значит, ставят под угрозу жизни пассажиров гражданских самолетов.

Напомним, США направили третью по счету ударную группу во главе с авианосцем "Нимиц" в западную часть Тихого океана с целью сдерживания ракетной и ядерной программ Северной Кореи.