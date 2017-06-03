США официально выйдут из Парижского климатического соглашения не ранее 2020 года

До этого времени Белый дом может просто игнорировать выполнение документа

Согласно официальной процедуре выхода из Парижского климатического соглашения США смогут покинуть его лишь в 2020 году. Об этом пишет агентство АВС News, передает 112 Украина.

Согласно 28 статье документа страна может выйти из Парижского климатического соглашения только через три года после оглашения такого своего решения.

Еще год нужен, чтобы официальное уведомление об отзыве вступило в силу. Поэтому США официально будут участником сделки, по крайней мере, до конца 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блумберг противопоставил американцев Трампу

Тем не менее, в этот период Белый дом может игнорировать обязательства США по сокращению выбросов парниковых газов, поскольку обязательства не являются юридически обязательными.

Напомним, 1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения.