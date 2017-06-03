Ващиковский: Польша в Совбезе ООН будет работать над решением российско-украинского конфликта

Одним из приоритетов Польши во время исполнения обязанностей непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2018-2019 годах будет решение российско-украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, информирует Укринформ со ссылкой на Gazetaprawna.pl.

"Мы сразу входим в продолжающиеся процессы и, конечно, будем работать над решением сирийского, ближневосточного и многих других конфликтов, которые могут произойти до начала нашей каденции в январе следующего года. Мы также будем заниматься российско-украинским конфликтом", - заявил Ващиковский.

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Он подчеркнул, что ситуация в Украине должна быть в повестке дня Совбеза ООН.

По его словам, Польша хочет присоединиться к реформированию ООН, чтобы Совбез и вся организация в целом была более влиятельной в мире.

Напомним, накануне на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Польша избрана непостоянным членом Совбеза ООН в 2018-2019 годах. Кроме неё в состав Совбеза на эти годы избраны также Перу, Кувейт, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея. Непостоянное членство избранных стран в ООН начнется 1 января 2018 года.