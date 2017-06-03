Трамп предложил банкиру возглавить ВМС США

Военно-морским флотов и морской пехотой Соединенных Штатов возможно будет руководить Ричард Спенсер

Президент США Дональд Трамп предложил инвестиционном банкиру и морском летчику в отставке Ричарду Спенсеру должность командующего ВМС США. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на The New York Times.

Трамп объявил о выдвижении кандидатуры Спенсера 2 июня.

Спенсер является одним из руководителей компании Fall Creek Management, также он был финансовым директором в Intercontinental Exchange.

Если его кандидатура будет утверждена, он будет руководить военно-морским флотом и морской пехотой.

Ранее президент США Дональд Трамп предлагал бизнесмену Филиппу Билдену возглавить ВМС страны, но он отказался от должности из-за конфликта интересов в случае назначения.