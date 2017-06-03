Трамп предложил банкиру возглавить ВМС США

Президент США Дональд Трамп предложил инвестиционном банкиру и морском летчику в отставке Ричарду Спенсеру должность командующего ВМС США. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на The New York Times.
Трамп объявил о выдвижении кандидатуры Спенсера 2 июня.
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Спенсер является одним из руководителей компании Fall Creek Management, также он был финансовым директором в Intercontinental Exchange.
Если его кандидатура будет утверждена, он будет руководить военно-морским флотом и морской пехотой.
Ранее президент США Дональд Трамп предлагал бизнесмену Филиппу Билдену возглавить ВМС страны, но он отказался от должности из-за конфликта интересов в случае назначения.