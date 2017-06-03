В столице Ирландии обезвредили автомобиль со взрывчаткой

В столице Ирландии Дублине полиция обезвредила взрывчатку, найденную в автомобиле в ходе спецоперации. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Irish Times.

Самодельное взрывное устройство было обнаружено в автомобиле, когда полиция остановила его на одной из улиц Дублина вечером 2 июня.

Полиция вызвала на место взрывотехников, предупредив жителей близлежащих домов о вероятности взрыва.

В результате были задержаны и допрошены двое подозреваемых.

Задержания были произведены в рамках дела республиканцев-диссидентов (собирательное название для тех, кто не поддерживает нынешнюю форму урегулирования конфликта в Северной Ирландии).