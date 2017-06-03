Путёвка в жизнь. 16 самых запоминающихся напутствий выпускникам-2017

В подборке Entrepreneur — цитаты спикеров, заставивших вчерашних студентов не только вдохновиться, но и всерьёз задуматься о будущем

Выпускной — это период мотивирующих напутствий, которыми успешные лидеры, знаменитости и политики традиционно провожают вчерашних студентов во взрослую жизнь.

В этом году Марк Цукерберг, чью вдохновляющую речь интернет-пользователи уже расхватали на цитаты, оказался не единственным, кто пожелал приободрить молодёжь. "Год полон великих имён — и всем им было чем поделиться с выпускниками", — уверяет Роуз Лидем, корреспондент онлайн-платформы Entrepreneur. В числе желающих пооткровенничать со студентами элитных вузов были замечены Дональд Трамп, Шерил Сэндберг и Уилл Феррелл.

В подборке Entrepreneur — 16 самых вдохновляющих цитат от лучших ораторов, выступивших перед выпускниками 2017 года.

Берни Сандерс

"Моё послание вам очень простое: думайте масштабно, а не мелко, и помогите нам создать нацию, которой, как нам всем известно, мы можем стать".

30 мая экс-кандидат в президенты США и сенатор от штата Вермонт выступил перед студентами Бруклинского колледжа. Предсказуемо Сандерс говорил о насущных политических проблемах, но на протяжении всей речи старательно избегал упоминания имени Дональда Трампа. Говоря о сложившейся ситуации, которая, по словам Сандерса, является "очень серьёзным кризисом", политик попросил выпускников взяться за решение текущих экономических, социальных и экологических проблем.

Марк Цукерберг

"Цель — это ощущение того, что мы все часть чего-то большего, чем мы сами, что мы нужны. Цель создает ощущение настоящего счастья".

25 мая сооснователь и руководитель Facebook вышел на сцену, чтобы поздравить выпускников Гарвардского университета. В наиболее ожидаемой речи сезона Цукерберг рассказал о себе, затронул ряд важных тем, в том числе призвал студентов помогать обществу.

Кумэйл Нанджиани

"Можете не торопиться. Позвольте своим мечтам и целям меняться, но живите жизнью мира".

Звезда Кремниевой долины выступил с напутственной речью в альма-матер — Гриннел-колледж. Нанджиани рассказал аудитории о том, что вырос в Пакистане, но ради высшего образования переехал в Штаты. Американский этап его жизни сопровождался не только личностным ростом, но и неудачами, а также соприкосновением с непохожей культурой. Он призвал студентов брать от жизни как можно больше.

Говард Шульц

"Соберите воедино своё сострадание, любопытство, сочувствие другим и способность служить. Отдавайте больше, чем получаете, и я обещаю — вам это вернётся, и вы представить себе не можете, в каком объёме".

Выпускников Университета штата Аризона на будущие свершения благословлял бывший исполнительный директор Starbucks. Шульц поделился своей историей успеха, в частности, рассказал, что его бизнес успешен не только благодаря прибыли, но и благодаря человечности и моральным ценностям. Он призвал своих слушателей руководствоваться теми же принципами.

Шерил Сэндберг

"Постройте в себе уверенность. Когда трагедия или разочарование атакуют, знайте, что у вас есть способность пройти абсолютно через всё".

Главный операционный директор Facebook и создательница LeanIn.org рассказала, как ей удалось справиться с собственными неурядицами и как это сделало её ещё сильнее. Во время поздравительной речи Сэндберг призвала выпускников Политехнического университета Виргинии делать выводы, учиться и расти благодаря непростым ситуациям.

Элизабет Уоррен

"Вне зависимости от того, какую бы работу вы ни выполняли, если каждый день вы находите время на решение волнующих вас вопросов и вступаете в бой, то построите жизнь, в которой пульс будет интенсивней, а моментов, когда вы захотите отсидеться в сторонке, меньше".

Сенатор от Массачусетса вдохновляла на подвиги выпускников Государственного университета в Амхерсе. По мнению корреспондента Entrepreneur, её речь была страстной. Уоррен призывала выпускников взять под контроль собственное будущее и принять участие в его формировании. Политик также пожелала всем быть вовлечёнными в то, во что они верят.

Маз Джобрани

"Создавайте. Не ждите, когда окружающие скажут вам, что нужно сделать. Если вы писатель, пишите, если строитель — стройте! Возможности придут к вам, если вы их создаёте".

Комик и актёр Маз Джобрани убеждал выпускников Калифорнийского университета в Беркли в том, насколько важно работать на свою мечту и делать то, что любишь. Он дал пять советов, которые вдохновят студентов заниматься благотворительностью, посвящать время любимому делу и не спешить жить.

Дональд Трамп

"Чем больше тех, кто заявляет вам, что это неосуществимо, что это невозможно, тем увереннее вы должны быть в том, что докажете их неправоту. Относитесь к слову "невозможно" не иначе как к мотивации".

Президент США выступил перед выпускниками Университета Либерти. Трамп призывал следовать своим мечтам и не сдаваться вне зависимости от того, что об этом скажут другие.

Уилл Феррелл

"Возможно, это прозвучит как клише, но вы никогда не добьётесь успеха, если не научитесь превосходить самих себя. Истинные признаки эмоционального интеллекта — эмпатия и доброта".

Актёр-комик решил поддержать выпускников Университета Южной Калифорнии шутками и песнями. В своей мотивирующей речи Феррелл рассказал, как ему удалось осуществить свои мечты. Он призвал молодых слушателей оставаться скромными, ценить то, что у них есть, и делиться с другими.

Фаррелл Уильямс

"Вовлекайте и вдохновляйте — хоть на индивидуальном уровне, хоть громко, на уровне сообществ. Рассказывайте о своих достижениях. Будьте скромны, но не слишком. Не оставайтесь невидимыми".

Выступая перед аудиторией Нью-Йоркского университета, певец призвал выпускников заниматься добрыми делами, продвигать равенство и не переставать учиться. Уильямс предложил студентам никогда не упускать свой шанс.

Арнольд Шварценеггер

"Как только вы осознаете, что оказались здесь благодаря чей-то помощи, вы тут же поймёте, что пришло время помочь другим. Вот что всё это значит. Вы должны помогать другим. Не нужно думать только о себе".

Актёр и бывший губернатор Калифорнии поздравил выпускной класс Университета Хьюстона. Шварценеггер рассказал несколько личных историй, признался, что тем, кем он есть, стал благодаря помощи друзей и вопреки голосам недоброжелателей. Вчерашним студентам пожелал того же.

Джо Байден

"Впереди всегда будут новые испытания, проблемы, которые кажутся слишком сложными для того, чтобы один-единственный человек мог как-то на них повлиять, что-то изменить. Но людям всегда под силу что-то изменить".

21 мая выпускники колледжа Колби в Вотервилле насладились проникновенным выступлением бывшего вице-президента США. Байден рассказал о том, что ему пришлось пережить в молодости. Он призвал студентов содействовать единству и поучаствовать в формировании будущего своей страны.

Майкл Блумберг

"Сегодня патриотизм не требует, чтобы мы голодали или терпели крайние лишения. Зато он требует от нас мужества делать то, что сложно, а не то, что легко".

Бизнесмен и писатель поприветствовал выпускников Университета Вилланова. В своём выступлении Блумберг говорил об истории, политике и будущем. Бывший мэр Нью-Йорка призвал студентов объединиться как нация вопреки внутригосударственной политической розни.

Опра Уинфри

"Там, снаружи, большой, недобрый мир… Используйте свои личностные качества для служения своему призванию. Нет ничего мощнее этого" (колледж Скидмор)

"Задайте вопрос: чем я могу быть полезен? Жизнь, воспользуйся мной. Покажи мне мои таланты и способности, покажи мне то, что я знаю, то, что мне ещё предстоит узнать, как пригодиться в величайшем служении жизни. Вы спросите об этом, и я гарантирую вам, выпускники Смита, в награду будет дан ответ и воплощение этой просьбы, для меня на самом деле это и есть основное определение успеха" (колледж Смит)

У медиамагната выдались загруженные выходные: 20 мая она выступила с торжественной речью перед студентами Скидмора, а уже на следующий день поздравляла их ровесников из Смита. Уинфри посоветовала скидморцам вести высококультурный образ жизни и следовать за своими пристрастиями, а смитовцев призвала найти дело своей жизни и трудиться на благо всего мира.

Мартин Касадо

"Учитесь принимать неудачу — не только признавать провал, но и получать от этого удовольствие, то есть делайте резервные копии, применяйте к ним то, что познали, и жмите reset".

В этом году учёный-предприниматель адресовал свои напутствия выпускникам Университета Северной Аризоны. Касадо рассказал, как боролся за своё место под солнцем, и призвал присутствующих оставаться верными своим целям, даже несмотря на трудности и неудачи.

Майк Пенс

"Я призываю вас стать лидерами свободы мысли и выражения".

В этом году 21 мая вице-президент США провёл в штате Индиана: чиновник поздравлял выпускников Университета Нотр-Дам. Пенс сделал акцент на том, что вчерашним студентам нужно развивать в себе лидерские качества и ни в коем случае не терять веру.

По материалам Entrepreneur

Перевод Анны Синящик