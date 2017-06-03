Новый раунд переговоров по Сирии пройдет 12-13 июня в Астане

В столицу Казахстана приедут представители Башара Асада, оппозиции, России, Турции и Ирана

Новый раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет 12-13 июня, делегация Дамаска получила приглашения. Об этом сообщила посол режима Башара Асада в РФ Рияд Хаддад, передает РИА Новости.

"Мы получили приглашения к участию в переговорах в Астане, которые пройдут 12-13 числа этого месяца", — сообщил Хаддад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После встречи с Путиным Макрон демонстративно встретился с сирийской оппозицией

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее сообщил, что на встрече соберутся страны-гаранты перемирия в Сирии: Россия, Турция и Иран. Кроме того, в переговорах помимо стран-гарантов примут участие вооружённая оппозиция Сирии, представители правительства Сирии, а также наблюдатели — Иордания, США и ООН.

Напомним, 4 мая Турция, которая в определенной степени поддерживает сирийских повстанцев, и Иран, поддерживающий Асада, согласились на предложение Москвы о создании в Сирии "зон деэскалации". Меморандум предусматривает установление четырех "зон деэскалации" в разных частях Сирии.

ООН приветствовала эту инициативу, США отнеслись к ней скептически.