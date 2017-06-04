Новый теракт в Лондоне: 6 погибших, более 30 раненых

Террористы совершили наезд на прохожих, а потом напали на них с ножами

В результате теракта в Лондоне погибли 6 человек, более 30 человек получили ранения. Полиция уничтожила 3 нападавших. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на полицию Лондона.

Помощник комиссара полиции Марк Роули воспроизвел ход событий в Лондоне прошлой ночью.

В 22:08 (по местному времени) в полицию начали поступать сообщения о наезде на пешеходов на Лондонском мосту. После наезда, машина продолжила движение в район Боро-маркет. Там подозреваемые вышли из машины и начали нападать на прохожих с ножами. Вооруженные полицейские уничтожили 3 нападавших в районе Боро-маркет в течение 9 минут после получения вызова. На подозреваемых были надеты предметы, похожие на пояса смертников, но оказалось, что это муляжи.

В полиции заявляютт, что в результате теракта погибли 6 человек и не менее 20 получили ранения.

В то же время, как сообщают медики, в результате инцидента госпитализированы 30 человек, еще несколько человек получили медицинскую помощь на месте событий.

Напомним, вечером 22 мая 2017 года в концертном холле "Манчестер Арена" после выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв, в результате которого погибли 22 человека и еще 64 были ранены. Взрыв осуществил смертник, который пронес с собой самодельное взрывное устройство. 23 мая ответственность за теракт в Манчестере взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".