Количество пострадавших в результате теракта в Лондоне возросло до 48

В результате терактов в Лондоне госпитализированы 48 пострадавших. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на британскую Национальную службу здравоохранения.

"Мы доставили 48 пациентов в пять госпиталей Лондона. Некоторым пострадавшим с легкими ранениями врачи оказали помощь на месте происшествия. В полиции подтвердили, что шесть человек погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В то же время, мэр Лондона Садик Хан сообщил, что некоторые пострадавшие в результате наезда фургона на пешеходов на Лондонском мосту находятся в больницах в критическом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертник в одиночку готовился к взрыву в Манчестере

Напомним, вечером 3 июня в Лондоне произошел теракт. На Лондонском мосту злоумышленники направили фургон на пешеходов. После наезда, машина продолжила движение в район Боро-маркет. Там подозреваемые вышли из машины и начали нападать на прохожих с ножами. Вооруженные полицейские уничтожили 3 нападавших в районе Боро-маркет в течение 9 минут после получения вызова. .