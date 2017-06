Около тысячи человек получили ранения в Турине в ночь на воскресенье, после того как просмотр футбольного матча окончился давкой. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Несколько тысяч болельщиков наблюдали на площади Сан-Карло за прямым эфиром финала Лиги чемпионов: "Ювентус" играл против "Реала" в Кардиффе.

Незадолго до конца матча (до окончания второго тайма оставалось около 10 минут) раздалось несколько громких хлопков - судя по всему, кто-то из болельщиков взорвал петарды, - и в толпе началась паника.

Люди ринулись с центра площади Сан-Карло, окруженной полицейскими барьерами, к которым придавило зрителей, стоявших по периметру.

По меньшей мере два человека, получили серьезные травмы, включая семилетнего мальчика - у него повреждения головы и грудной клетки.

Многие получили ранения, когда рухнуло заграждение, стоявшее перед входом на подземную парковку.

У некоторых болельщиков "Ювентуса" инцидент вызвал болезненные воспоминаниям о катастрофе на стадионе "Эйзел" в Брюсселе 1985 году, когда 39 фанатов-итальянцев погибли, после того как на них обрушилась стена трибуны перед финалом Кубка Европы против "Ливерпуля".

Число пострадавших из-за давки на финале Лиги чемпионов в Турине (Италия) превысило 1 тыс. человек. Об этом Издание Football Italia сообщает, в давке получили ранения более 1000 человек. Одна женщина и четырехлетний ребенок остаются в критическом состоянии.

