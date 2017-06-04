Около тысячи человек получили ранения в Турине в ночь на воскресенье, после того как просмотр футбольного матча окончился давкой. Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Несколько тысяч болельщиков наблюдали на площади Сан-Карло за прямым эфиром финала Лиги чемпионов: "Ювентус" играл против "Реала" в Кардиффе.
Незадолго до конца матча (до окончания второго тайма оставалось около 10 минут) раздалось несколько громких хлопков - судя по всему, кто-то из болельщиков взорвал петарды, - и в толпе началась паника.
Люди ринулись с центра площади Сан-Карло, окруженной полицейскими барьерами, к которым придавило зрителей, стоявших по периметру.
По меньшей мере два человека, получили серьезные травмы, включая семилетнего мальчика - у него повреждения головы и грудной клетки.
Многие получили ранения, когда рухнуло заграждение, стоявшее перед входом на подземную парковку.
У некоторых болельщиков "Ювентуса" инцидент вызвал болезненные воспоминаниям о катастрофе на стадионе "Эйзел" в Брюсселе 1985 году, когда 39 фанатов-итальянцев погибли, после того как на них обрушилась стена трибуны перед финалом Кубка Европы против "Ливерпуля".
Число пострадавших из-за давки на финале Лиги чемпионов в Турине (Италия) превысило 1 тыс. человек. Об этом Издание Football Italia сообщает, в давке получили ранения более 1000 человек. Одна женщина и четырехлетний ребенок остаются в критическом состоянии.
Il momento esatto in cui si alza l'onda del panico a #piazzasancarlo . Credetemi, terrificante. pic.twitter.com/z6mISSOY7p— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 4 июня 2017 г.
5 serious, 400 minor injuries in a near-stampede after hearing loud boom #Turin, Italy #ChampionsLeagueFinal2017— ɳαɳ૮ყ ن (@LVNancy) 4 июня 2017 г.
The New Normal #Ramadan pic.twitter.com/RTTpEAgzxI
Panic in #Turin due to explosion pic.twitter.com/dxgiHUBoNY @FoxNews— Kevin W. (@kwilli1046) 4 июня 2017 г.
Around 200 injured in #Turin stampede involving fans watching #ChampionsLeagueFinal https://t.co/ShkDYkuDzD pic.twitter.com/zFZLasAQEL— CGTN (@CGTNOfficial) 4 июня 2017 г.