Миллиардер Блумберг собирает "антитрамповскую" коалицию

К коалиции уже присоединились 30 городов, три штата, более 80 университетских президентов, более 100 компаний

Американский миллиардер и филантроп Майкл Блумберг начал создавать коалицию сторонников за сохранение участия США в Парижском соглашении по климату. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Business Insider.

30 городов, три штата, более 80 университетских президентов, более 100 компаний – такова начальная статистика коалиции Блумберга. Ее участники намерены представить в ООН план достижения показателей, установленных Парижским соглашением по климату для Соединенных Штатов.

Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, в настоящее время является специальным посланником Генерального секретаря ООН по вопросам климатических изменений.

Ранее сообщалось, что 2 июня благотворительный фонд Блумберга заявил о выделении примерно $15 млн в течение двух лет на выполнение рамочной Конвенции ООН в защиту климата.

Напомним, Парижские соглашения, одобренные в 2015 году, направлены на противодействие глобальному потеплению, чтобы успеть остановить разогрев атмосферы до того момента, когда произойдут непоправимые изменения. Новая коалиция заявляет, что сделает все возможное для сохранения роли США в выполнении Парижских соглашений. Речь идет о снижении промышленностью США до 2025 года объемов вредных выбросов на 26%. Иными словами, Америке предстоит "вернуться" к тому уровню загрязнения атмосферы, который был в 2005 году.

1 июня президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из глобального климатического соглашения. Лидеры мировых держав выразили разочарование этим решением.