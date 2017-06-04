Количество жертв теракта в Лондоне возросло до семи

Семь человек погибли в результате наезда фургона на пешеходов на Лондонском мосту в ночь на 4 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию, передает Укринформ.

"Подтверждено, что семь человек погибли. Кроме того, как вы знаете, трое подозреваемых мертвы", - отметили в полиции.

Там также заявили, что инцидент находится под контролем, а правоохранителям необходимо провести тщательные обыски места происшествия, чтобы убедиться в безопасности ситуации.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате теракта в Лондоне возросло до 48 человек.

Напомним, вечером 3 июня в Лондоне произошел теракт. На Лондонском мосту злоумышленники направили фургон на пешеходов. После наезда, машина продолжила движение в район Боро-маркет. Там подозреваемые вышли из машины и начали нападать на прохожих с ножами. Вооруженные полицейские уничтожили 3 нападавших в районе Боро-маркет в течение 9 минут после получения вызова.