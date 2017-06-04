Выборы в Великобритании состоятся, несмотря на теракты, – Мэй

Теракты, которые произошли в Великобритании в течение последних месяцев, не связаны между собой, но объединены идеологией исламского экстремизма. Такую мысль высказала в своем заявлении по поводу теракта на Лондонском мосту премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Укринформ со ссылкой на Belfast Telegraph.

"Недавние нападения не объединены общими сетями, но они связаны в одном важном смысле. Они связаны единой злой идеологией исламского экстремизма, которая восхваляет ненависть, порождает раздоры и пропагандирует сектантство", - заявила Мэй.

Она подчеркнула, что нельзя делать вид, что все может продолжаться, как оно есть, и предложила четыре пути изменения ситуации.

Во-первых, по словам Мэй, необходимо "в головах" изменить идеологию жестокости, которую в последнее время пропагандирует исламский экстремизм, и показать, что принципы британской демократии выше идеологии сторонников ненависти.

Премьер также отметила, что необходимо бороться с проявлениями экстремизма, который пропагандируется и распространяется в онлайн-сетях.

"Мы должны работать с союзными демократическими правительствами, чтобы достичь международных соглашений по регулированию киберпространства, чтобы предотвратить распространение экстремизма и планирование терроризма", - сказала Мэй.

Третьим шагом, который, по словам Мэй, необходимо предпринять, является внедрение активных действий по выявлению экстремизма в пределах Великобритании: в общественном секторе и в целом в обществе.

"Это означает, что военные действия для снижения активности ИГИЛ в Ираке и Сирии необходимы. Но это также означает, что мы должны принять меры здесь, дома", - сказала премьер-министр.

Мэй также призвала пересмотреть британскую стратегию борьбы с терроризмом, чтобы удостовериться, что полиция и силы безопасности имеют все необходимые им полномочия.

Напоследок, Тереза Мэй призвала британцев держаться вместе и объединенными усилиями "побеждать нашего врага".

В то же время, Мэй заверила, что атака в Лондоне не повлияет на проведение досрочных парламентских выборов в стране и они пройдут, как и планировалось, 8 июня.

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Напомним, в ночь на 4 июня на Лондонском мосту фургон наехал в пешеходов, а потом пассажиры фургона с ножами начали нападать на людей. Погибли семь человек, в больницах находятся 48 пострадавших, некоторые – в критическом состоянии.