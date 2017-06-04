Шиитские ополченцы потеснили ИГИЛ в Ираке

Шиитские боевые подразделения, связанные с иракским правительством, заявили, что им удалось отбить новые территории на северо-западе страны у боевиков террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Ополченцы утверждают, что захватили город Баадж, недалеко от границы с Сирией.

В то время как иракская армия сосредоточила свои усилия на продолжающейся битве за Мосул, ее союзники из шиитского ополчения отбивали территории у ИГИЛ к западу от города - на большом участке, простирающемся до границы.