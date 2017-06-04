В связи с терактами в Лондоне задержаны 12 человек

Британские правоохранители в связи с ночными терактами в Лондоне провели спецоперацию в восточном районе столице – Баркинг. Об этом полиция Лондона сообщила на своем сайте, передает Европейская правда.

Офицеры контртеррористического командования полиции Лондона провели спецоперацию утром 4 июня. В связи с нападениями на Лондонском мосту и на рынке Боро были задержаны 12 человек.

По нескольким адресам в этом районе продолжаются обыски.

Ранее телеканал Sky news со ссылкой на собственные источники сообщил о рейдах полиции в квартире одного из нападавших в районе Баркинг и задержании пятерых человек.

Напомним, в ночь на воскресенье, 4 июня, террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро.

В результате действий террористов погибли 7 человек и еще 48 были госпитализированы. Полиция на месте ликвидировала трех нападающих.

По словам главы МВД Великобритании, исполнители теракта были радикальными исламистами.