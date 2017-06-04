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Главная » Мир » Спецслужбы Пакистана заявили об убийстве восьми главарей ИГИЛ

Спецслужбы Пакистана заявили об убийстве восьми главарей ИГИЛ

Спецслужбы Пакистана заявили об убийстве восьми главарей ИГИЛ
Боевики ИГИЛ / Фото: cont.ws

Рейд пакистанских силовиков был вызван похищением террористами двух китайских учителей

04.06.17 113
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Сотрудники службы безопасности Пакистана сообщили о том, что по меньшей мере восемь полевых командиров террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Сотрудники, пожелавшие оставаться неназванными, сообщили, что наступательная операция сконцентрирована вокруг пещеры у города Мастунга в Белуджистане, которую боевики ИГИЛ используют в качестве укрытия.

Рейд был вызван похищением двух китайских учителей в прошлом месяце в столице Белуджистана Кветте, однако найти похищенных не удалось.

ИГИЛ также взяла на себя ответственность за мощный взрыв бомбы в Мастунге в прошлом месяце, в результате которого погибли 25 человек.

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