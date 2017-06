Американский корабль Cygnus украинским двигателем отстыковался от Международной космической станции (МКС) сегодня, 4 июня 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе Американского национального управления по аэронавтике и космосу (NASA) в Twitter, передает РБК-Украина.

"Грузовой космический корабль OrbitalATK Cygnus выпущен и отлетел от МКС в 9:10 утра", - говорится в сообщении.

Согласно информации агентства, Cygnus сойдет с орбиты 11 июня и сгорит в плотных слоях атмосферы, ориентировочно над Тихим океаном.

До этого момента грузовой корабль будет находиться на орбите. Планируется, что специалисты NASA дистанционно запустят с Cygnus 4 микроспутника, а также устроят контролируемый пожар на борту.

Благодаря эксперименту Spacecraft Fire Safety ученые будут наблюдать особенности горения в условиях невесомости и проверят степень воспламеняемости различных материалов.

.@OrbitalATK's #Cygnus cargo spacecraft is released & has departed from the @Space_Station at 9:10am ET: https://t.co/ZuxLDtzW9c pic.twitter.com/KIgGJlZmxf