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Главная » Мир » Видео Корабль с украинским двигателем приступил к эксперименту с пожаром в невесомости

Видео Корабль с украинским двигателем приступил к эксперименту с пожаром в невесомости

<span class="label red">Видео</span> Корабль с украинским двигателем приступил к эксперименту с пожаром в невесомости
Фото: NASA

Cygnus сгорит в плотных слоях атмосферы 11 июня

04.06.17 1005
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Американский корабль Cygnus украинским двигателем отстыковался от Международной космической станции (МКС) сегодня, 4 июня 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе Американского национального управления по аэронавтике и космосу (NASA) в Twitter, передает РБК-Украина.

"Грузовой космический корабль OrbitalATK Cygnus выпущен и отлетел от МКС в 9:10 утра", - говорится в сообщении.

Согласно информации агентства, Cygnus сойдет с орбиты 11 июня и сгорит в плотных слоях атмосферы, ориентировочно над Тихим океаном.

До этого момента грузовой корабль будет находиться на орбите. Планируется, что специалисты NASA дистанционно запустят с Cygnus 4 микроспутника, а также устроят контролируемый пожар на борту.

Благодаря эксперименту Spacecraft Fire Safety ученые будут наблюдать особенности горения в условиях невесомости и проверят степень воспламеняемости различных материалов.

Таким образом, Cygnus разминется с космической капсулой Dragon компании SpaceX, которая доставит на МКС полезный груз 5 июня 2017 года. В свою очередь, Dragon покинет МКС ​​в начале июля, возвращаясь с более чем 3,4 тыс. кг научных материалов и оборудования.

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