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Главная » Мир » Подозреваемый в коррупции премьер-министр Мальты объявил о победе на досрочных выборах

Подозреваемый в коррупции премьер-министр Мальты объявил о победе на досрочных выборах

Подозреваемый в коррупции премьер-министр Мальты объявил о победе на досрочных выборах
Джозеф Мускат / Фото из открытых источников

Его жену связывают с офшорной компанией в Панаме, которая получала платежи от правящей семьи Азербайджана

04.06.17 42
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Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, объявил о победе на досрочных парламентских выборах, которые он назначил в прошлом месяце после обвинений коррупции, прозвучавших в адрес его семьи и коллег. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Мускат заявил своим сторонникам, что люди проголосовали за продолжение его успешной экономической политики.
Его соперник из Националистической партии Саймон Бусуттил уже признал поражение.

Джозеф Мускат одержал победу, несмотря на обвинения, связывающие его жену с оффшорной компанией в Панаме, которая получала платежи от правящей семьи Азербайджана.

Мускат и его супруга отрицают любые противоправные действия.

Напомним, в Республике Мальте 3 июня 2017 года состоялись досрочные парламентские выборы. Основная предвыборная кампания велась между лейбористской партией во главе с премьер-министром Джозефом Мускатом и националистической партией во главе с лидером оппозиции Саймоном Бусуттилом.

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