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Главная » Мир » Сирийские повстанцы освободили от террористов плотину под Раккой
Сирийские повстанцы освободили от террористов плотину под Раккой
Сирийский повстанец / Фото: abcnews.go.com

Сирийские повстанцы освободили от террористов плотину под Раккой

Бойцы разминируют близлежащие территории и укрепляют свою линию обороны

04.06.17 64
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Поддерживаемые США повстанцы в Сирии заявили об освобождении от террористов плотины Эль-Баас, расположенной в 22 километрах от оплота террористов ИГИЛ - сирийского города Ракка. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Представитель курдских отрядов народной обороны Нури Махмуд заявил, что бойцы разминируют близлежащие территории и укрепляют свою линию обороны.

"Плотина был полностью освобождена", - отметил он.

Таким образом курды взяли под контроль три ключевых плотины, расположенные на Евфрате, в частности наибольшую плотину Сирии - Табку.

3 июня курдские формирования заявили, что на днях начнут операцию по освобождению Ракки. Сирийские демократические силы, в состав которых входят сирийские курды и арабские боевые группы, ранее утверждали, что планируют отбить у исламистов Ракку до конца лета.

Борьбу за освобождение Ракки, которую так называемое "Исламское государство" использует как центр для подготовки атак за гаринцей, Демократические силы Сирии ведут при поддержке воздушных ударов и специальных сил коалиции во главе с США.

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