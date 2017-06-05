ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт, произошедший в центре Лондона.
Среди жертв теракта в британской столице оказались граждане Канады и Франции, сообщают мировые мировые со ссылкой на Reuters.
В минувшую субботу автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. После этого трое вооруженных террористов вышли из автомобиля и напали с ножами на прохожих.
В результате теракта погибли семь человек, еще 48 получили ранения.
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Полиция ликвидировала нападавших на месте происшествия.
К настоящему моменту по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.
Напомним, в ночь на воскресенье, 4 июня, террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро.
В результате действий террористов погибли 7 человек и еще 48 были госпитализированы. Полиция на месте ликвидировала трех нападающих.