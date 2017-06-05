Сирот с инвалидностью в России предлагают оставлять в интернатах до 23 лет

Вице-премьер Ольга Голодец поручила Минтруду, Минобрнауки и Минздраву разработать до 2018 года предложения, которые позволят детям-сиротам с тяжелыми, множественными и ментальными нарушениями оставаться в детских домах-интернатах (ДДИ) до 23 лет.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на члена Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Елену Клочко.

По нынешним правилам дети-сироты с тяжелой инвалидностью и ментальными нарушениями живут в ДДИ до 18 лет. После этого они (если к этому времени их никто не усыновил) автоматически переводятся во взрослые учреждения — психоневрологические интернаты (ПНИ).

Сейчас в ДДИ в России живут около 20 тыс. детей. Ежегодно около тысячи из них достигают возраста совершеннолетия. В ПНИ живут 150 тыс. постояльцев, почти треть из них — это те, кого перевели из ДДИ.

"Статистика не ведется, но со слов коллег, работающих с этой категорией, могу точно сказать, что часть выпускников ДДИ испытывают при переводе такой стресс, что умирают в течение полугода-года, — указала Клочко. — Они не могут адаптироваться к новым условиям. Это дети с тяжелыми нарушениями, им не обойтись без сопровождения. Представьте себе: в четыре года его перевели из дома ребенка в ДДИ. Это первый стресс. Там он находился с четырех до восемнадцати, практически всю свою жизнь. А теперь мы должны его перевести во взрослый интернат лишь на том основании, что он вдруг стал взрослым в 18 лет. Но эти ребята не становятся взрослыми в обычном смысле слова в силу имеющихся психофизических нарушений".

Эксперты отметили, что повышение возраста перевода детей-сирот с нарушениями во взрослые учреждения до 23 лет — временное решение. Это позволит тем из них, кому в ближайшие годы исполнится 18, выиграть время. В перспективе, как ожидается, таких людей вообще не будут переводить в ПНИ. Однако и пожизненное проживание в ДДИ — это не то, что им нужно. Общественники рассчитывают, что через несколько лет для таких людей удастся создать систему сопровождаемого проживания.

Напомним, на реабилитацию каждого ребенка с ДЦП в Киевской области планируют выделять до 5 тыс. гривен в год.