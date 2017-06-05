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Главная » Мир » Россия вмешивается во внутреннюю политику Македонии и Балкан, - расследование

Россия вмешивается во внутреннюю политику Македонии и Балкан, - расследование

Россия вмешивается во внутреннюю политику Македонии и Балкан, - расследование
Фото из открытых источников

Об этом свидетельствуют секретные отчеты македонской контрразведки

05.06.17 47
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Кремль с помощью российских спецслужб и дипломатов, а также местных пророссийских политиков, пытается помешать вступлению Македонии и других балканских стран в НАТО и создать на Балканах "пояс нейтральных стран".

Об этом говорится в десятках секретных отчетов македонской контрразведки, которые анонимный источник из правительства Македонии передал журналистам международного консорциума Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), сообщает Новая газета.

Эти документы составлены на основе прослушивания телефонных переговоров российских дипломатов и сотрудников российской и сербской спецслужб, наружного наблюдения и рассказов источников. В них говорится, что Россия активизировала свою деятельность на Балканах, когда несколько стран полуострова заявили о желании вступить в НАТО.

Черногория уже 5 июня станет полноценным членом Альянса, а Македония и Босния имеют статус стран-кандидатов на вступление в блок. В отчете на имя руководителя Службы безопасности и контрразведки Македонии Владимира Атанасовски говорится, что в течение последних девяти лет страна находится "под воздействием сильнейшей и разрушительной пропаганды, а также деятельности разведывательных служб, которая осуществляется через посольство РФ". В частности, почетные консульства РФ в македонских городах Битола и Охрид действуют как разведывательные базы.

"РФ использует методы так называемой "мягкой силы" как часть стратегии по изолированию Балкан от влияния Запада... Кроме того, российская внешняя политика находится в тесном взаимодействии с энергетической стратегией, цель которой - получить контроль над стратегическими энергетическими ресурсами страны", - говорится в отчетах.

Македонские контрразведчики считают, что конечная цель этого плана - "сделать Македонию полностью зависимой от российской политики". Над реализацией этой стратегии в Македонии работают три офицера Службы внешней разведки РФ, которыми руководит штаб, расположенный в столице Сербии Белграде, и четыре сотрудника Главного разведывательного управления РФ со штабом в столице Болгарии Софии. Их деятельность координирует посольство России в Скопье, столице Македонии. К операции в качестве агентов спецслужб также привлечены корреспонденты российского государственного агентства ТАСС и представители Россотрудничества.

На протяжении многих лет российские агенты занимались вербовкой бывших и действующих сотрудников македонской армии и полиции, чтобы "создать критическую массу людей с военной подготовкой и в нужный политический момент использовать их в российских интересах", говорится в отчетах.

Кроме того, представители России пытались повлиять на редакционную политику и предлагали деньги македонским СМИ, особенно поддерживающим албанское меньшинство, чтобы продвигать российскую политику в стране.

К методам "мягкой силы" македонские контрразведчики относят и многочисленные культурные инициативы посольства России.

"Россия продвигает идею пан-славянской идентичности и единой православной веры", - говорится в документах. Российское посольство в Македонии за последнее время стало инициатором около 30 "ассоциаций дружбы", также оно спонсирует строительство православных церквей по всей стране.

В одном из отчетов контрразведки пересказывается разговор от 7 апреля этого года между российским послом в Македонии Олегом Щербаком и сотрудником МИДа этой страны. Щербак признается коллеге, что целью Москвы является "создание полосы нейтральных стран на Балканах" - Черногории, Боснии и Герцеговины, Македонии и Сербии. Российский посол также выражал претензии по поводу недостаточной поддержки российской политики в Македонии. Щербак допускал, что если македонские власти не начнут публично поддерживать Кремль, это приведет к сворачиванию экономического и дипломатического сотрудничества.

Македонские спецслужбы считают, что совместные действия России и Сербии привели к сложному политическому кризису в Македонии. В стране вспыхнуло противостояние основных партий, которое закончилось беспорядками в парламенте. К политическому кризису добавились этнические разногласия с албанским меньшинством.

Напомним, в Македонии назначили новое правительство.

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