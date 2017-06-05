Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Россия провела внезапную проверку войск у границ Украины

Россия провела внезапную проверку войск у границ Украины

Россия провела внезапную проверку войск у границ Украины
Морпехи Черноморского флота ВС РФ / Фото: 1news.info

Военные подразделения переброшены в том числе в оккупированный Крым

05.06.17 565
100

Мотострелковые соединения, дислоцированные в оккупированном Крыму, Дагестане, Чечне, Южной Осетии, Ростовской области и Краснодарском крае были подняты по тревоге с целью проверки их боевой готовности.

О внезапной проверке войск у границ Украины и переброске подразделений в оккупированный Крым заявили в Минобороны России.

"Соединения Южного военного округа, привлекаемые к проверке боевой готовности войск (сил) округа, завершили сосредоточение в районах предназначения и подготовку к практическим действиям. В течение первых суток проверены временные нормативы и способность войск к выполнению задач в пунктах постоянной дислокации и на маршах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортными самолетами 4 армии ВВС и ПВО и морской авиации Черноморского флота осуществлена переброска личного состава на дальность свыше 1 тысячи километров из Чеченской Республики, Республики Дагестан и Ростовской области на полигоны Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского края и оккупированный Крым.

В ведомстве подчеркнули, что железнодорожным транспортом продолжается переброска техники на незнакомые полигоны, где подразделениям предстоит выполнять задачи по предназначению.

"Подразделения морской пехоты Черноморского флота совершили марш на расстояние более 200 км, вышли на полигон "Молькино" Краснодарского края и приступили к отработке комплекса учебно-боевых задач", - сказано в сообщении.

Всего к практическим действиям привлечено более 6,5 тысяч военнослужащих и около 1,5 тысяч единиц военной и специальной техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, а также подразделения морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Постпред США при ООН: Америка сохраняет санкции в отношении РоссииОсмаев и Окуева знали о готовящемся на них покушенииСуд Москвы приговорил экс-директора Библиотеки украинской литературы к 4 годам условно

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 188275
  2. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 29311
  3. Краски, карты и слова. Как человек-остров Василий Придатко наносит себя на карту 1536
  4. Однажды в Америке. О чём знаменитый биограф Стивен Найфи рассказал "случайному попутчику" 1334
  5. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 55512
  6. Знай наших. Как украинский стартап привлёк $110 млн инвестиций 2656
  7. Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 6849
  8. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 9972
  9. В ЮАР уровень агрессии вокруг тебя нулевой, — Анна Яновская 1019
  10. Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 5845
  1. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 24198 / 29311
  2. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 9693 / 55512
  3. В Одессе туристы в фонтане обнаружили питона 3302 / 3479
  4. Соседи Льва. 10 интересных мест в 10 км от Львова 2784 / 3036
  5. Условия прорыва. 7 привычек успешных людей 2160 / 2433
  6. СМИ: Решение Стокгольмского арбитража могут имплементировать до конца лета 2017 года 1830 / 2464
  7. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 1473 / 16916
  8. Вятрович рассказал, почему не демонтируют герб СССР с монумента Родина-мать 1193 / 1355
  9. Луческу назвал большой ошибкой свой переход в "Зенит" 1034 / 6347
  10. Космический корабль с украинским двигателем приступил к эксперименту с пожаром в невесомости 1004 / 1195
  1. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 208 / 29311
  2. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 32 / 55512
  3. Соседи Льва. 10 интересных мест в 10 км от Львова 15 / 3036
  4. Условия прорыва. 7 привычек успешных людей 12 / 2433
  5. СМИ: Решение Стокгольмского арбитража могут имплементировать до конца лета 2017 года 9 / 2464
  6. Рева рассказал, как повлияло на Пенсионный фонд повышение минимальной зарплаты 9 / 860
  7. Робота научили не ронять мелкие предметы 7 / 460
  8. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 6 / 188275
  9. Мощь и элегантность. Путешествие в Золочевский замок 5 / 1093
  10. После решения суда ООН репрессии против крымских татар усиливаются, – Чубаров 5 / 703
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.