В Орландо произошла стрельба, есть жертвы

Cтрельба произошла в одной из промышленных зон в пригороде

В американском городе Орландо (штат Флорида) на улице Форсайт-Роуд произошла стрельба, известно о "многочисленных жертвах", сообщила полиция города в Twitter, передает УНИАН.

"Сотрудники офиса шерифа работают на месте происшествия, ситуация взята под контроль. Есть многочисленные жертвы. Шериф сообщит дополнительную информацию при первой возможности", - говорится в сообщении.

Cтрельба произошла в одной из промышленных зон в пригороде. В районе стрельбы перекрыли несколько улиц.

Согласно последним данным, в результате стрельбы погибли 5 человек, включительно с нападающим.

В полиции заявили, что инцидент не имеет отношения к терроризму. Предполагают, что стрельба произошла из-за рабочего конфликта.

Напомним, в Лондоне произошел новый теракт: 6 погибших, более 30 раненых