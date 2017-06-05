В Мельбурне произошла перестрелка, есть погибшие

Власти подтвердили, что ситуация под контролем

В австралийском Мельбурне произошел взрыв и перестрелка в одном из жилых домов, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает Sky News Australia.

"Австралийская полиция в Мельнбурне приехала на вызов в жилое здание из-за сообщений о произошедшем там взрыве. Правоохранители обнаружили в фойе жилого комплекса застреленного мужчину", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, затем произошла перестрелка полиции с мужчиной, который взял женщину в заложницы, ранил 2 полицейских и забаррикадировался в одной из квартир.

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Так, сообщается, что были слышны около 40 выстрелов в жилом доме. Сотрудники правоохранительных органов оцепили район и призвали местных жителей не приближаться к месту инцидента.

Власти уже подтвердили, что ситуация находится под контролем.

"Полиция расследует, связан ли инцидент с терроризмом", - говорится в заявлении полиции.

Напомним, в австралийском Мельбурне автомобиль врезался в толпу: трое погибших