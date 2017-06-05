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Главная » Мир » Германия выведет своих военных с турецкой авиабазы

Германия выведет своих военных с турецкой авиабазы

Германия выведет своих военных с турецкой авиабазы
Фото из открытых источников

Войска выведут из-за ограничений турецкого правительства

05.06.17 69
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Германия должна будет вывести свои силы с авиационной базы Инджирлик на юге Турции из-за ограничений турецкого правительства относительно визитов немецких законодателей, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает Reuters.

Габриэль сделал соответствующее заявление после встречи в Анкаре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"Мой турецкий коллега объяснил мне, что в нынешней ситуации Турция из-за внутренних причин не может разрешать каждый визит немецких парламентариев на базу Инджирлик", - сказал Габриэль.

 

"Я сожалею об этом. И я прошу понять, что мы - по внутренним политическим мотивам - должны вывести солдат с базы Инджирлик", - заявил он.

Как пишет издание, вскоре после этого выступления премьер-министр Турции отменил запланированную встречу с Габриэлем, сославшись на напряженный график работы.

Напомним, на встрече "нормандского формата" обсудят соблюдение перемирия в Донбассе.

 

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