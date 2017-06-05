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Главная » Мир » В России предложили штрафовать синоптиков за неточные прогнозы

В России предложили штрафовать синоптиков за неточные прогнозы

В России предложили штрафовать синоптиков за неточные прогнозы
Фото: Главный региональный

29 мая в Москве и области большинство жителей региона не получили от МЧС смс-сообщений о непогоде

05.06.17 70
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Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям России Владимир Пучков предложил штрафовать должностных лиц подразделений Росгидрометом за неточный или несвоевременный прогноз погоды, сообщают российские СМИ.

"Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды", - сказал Пучков на совещании в МЧС.

Отмечается, что во время урагана 29 мая в Москве и области большинство жителей региона не получили от МЧС смс-сообщений о непогоде и опасности.

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В самом ведомстве в тот день сообщали лишь о возможности "неблагоприятных природных явлений".

Отмечается, что в МЧС назвали такое информирование людей об урагане "достаточным".

В свою очередь директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прогноз погоды на 29 мая был точным и своевременным.

Напомним, ураган 29 мая в Москве и Подмосковье унес жизни 16 человек.

 

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