Полиция Лондона обнародовала фото и имена террористов

Полиция задержала 12 подозреваемых в причастности к терактам в Лондоне

Подразделение по борьбе с терроризмом обнародовало фото и имена двух мужчин, застреленных полицией во время теракта на Лондонском мосту и рынке Боро в субботу, 3 июня.

Как сообщается, формальная идентификация еще продолжается, однако сейчас следователи считают, что нападавшими были Курам Шазад Батт и Рашид Редуейн, которые жили в восточной части Лондона.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 12 подозреваемых в причастности к терактам в Лондоне.

Лондонская полиция сообщила о трех различных инцидентах в столице Великобритании, случившихся в ночь на 4 июня на Лондонском мосту, рынке района Боро и районе Воксхолл. Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро полиция объявила террористическими актами. Операция в Воксхолле не связана с двумя предыдущими терактами.

Напомним, ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне.