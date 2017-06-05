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Главная » Мир » На нефтехимическом заводе в Китае погибло 8 человек

На нефтехимическом заводе в Китае погибло 8 человек

На нефтехимическом заводе в Китае погибло 8 человек
Фото: XHNews

Пожарные приняли меры по охлаждению соседних резервуаров

05.06.17 10
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В понедельник, 5 июня, в результате взрыва на нефтехимическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун погибли 8 человек, еще 9 ранены.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

"Взрыв произошел на нефтехимическом заводе в восточной китайской провинции Шаньдун в понедельник, погибли восемь человек, ранены девять", - говорится в сообщении.

После инцидента поступила информация о гибели одного человека, еще семь человек пропали без вести. Позже все пропавшие были найдены мертвыми. В настоящее время девять пострадавших в результате инцидента проходят лечение в больнице, их состояние оценивается как стабильное.

Инцидент произошел в 1 час ночи, сразу же на место были вызваны пожарные.

К 16:00 по местному времени огонь в двух резервуарах с ізооктаном был полностью ликвидирован. Пожарные приняли меры по охлаждению соседних резервуаров, что позволило устранить опасность их взрыва, сообщает Синьхуа .

Напомним, в Саудовской Аравии прогремел мощный взрыв.

 

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