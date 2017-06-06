Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Большинство американцев не поддержали решение Трампа по климату

Большинство американцев не поддержали решение Трампа по климату

Большинство американцев не поддержали решение Трампа по климату
Дональд Трамп / Фото: theodysseyonline.com

Президент США уверял, что его решение принесет пользу экономике страны

06.06.17 81
100

Более половины американцев не поддерживают решение президента США Дональда Трампа вывести страну из Парижского соглашения по климату.

Об этом свидетельствуют результаты опроса The Washington Post и ABC News, на которые ссылаются мировые СМИ.

В частности, 59% респондентов выступили против решения, 28% поддержали его, а у 13% опрошенных нет мнения на этот счет.

Трамп уверял, что его решение принесет пользу экономике США. С этим, однако, согласны только 32% респондентов, тогда как не согласны 42%.

Напомним, США официально выйдут из Парижского климатического соглашения не ранее 2020 года.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Орландо произошла стрельба, есть жертвыПостпред США при ООН: Америка сохраняет санкции в отношении РоссииСегодня - Всемирный день окружающей среды

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 188653
  2. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 32559
  3. Краски, карты и слова. Как человек-остров Василий Придатко наносит себя на карту 1598
  4. Однажды в Америке. О чём знаменитый биограф Стивен Найфи рассказал "случайному попутчику" 1371
  5. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 57048
  6. Знай наших. Как украинский стартап привлёк $110 млн инвестиций 2728
  7. Гарный казак Эммануэль. Как французский президент оказался сильнее Путина 6970
  8. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 10518
  9. В ЮАР уровень агрессии вокруг тебя нулевой, — Анна Яновская 1089
  10. Не учат в школе. Как живётся семьям, в которых дети ушли из классических школ 5959
  1. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 8860 / 32559
  2. Мягко стелет. Как смягчение НБУ правил валютных операций отразится на жизни украинцев 5186 / 6168
  3. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 3759 / 57048
  4. Соседи Льва. 10 интересных мест в 10 км от Львова 2138 / 3537
  5. Письмо деду. Украина – страна перемешанных наций и "понаехавших" 1573 / 2081
  6. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Каменец-Подольского 1421 / 17619
  7. Мощь и элегантность. Путешествие в Золочевский замок 1035 / 1170
  8. В Китае построили 5-уровневую дорожную развязку 915 / 1054
  9. В Одессе туристы в фонтане обнаружили питона 875 / 3596
  10. Украинские гимнастки влюбили в себя испанцев 836 / 991
  1. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 69 / 32559
  2. Письмо деду. Украина – страна перемешанных наций и "понаехавших" 26 / 2081
  3. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 16 / 57048
  4. Соседи Льва. 10 интересных мест в 10 км от Львова 15 / 3537
  5. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 9 / 188653
  6. Мягко стелет. Как смягчение НБУ правил валютных операций отразится на жизни украинцев 9 / 6168
  7. Робота научили не ронять мелкие предметы 7 / 484
  8. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 6 / 10518
  9. Без фанатизма. Как работать меньше и быть полезнее 5 / 968
  10. Мощь и элегантность. Путешествие в Золочевский замок 5 / 1170
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.