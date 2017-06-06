Американские авианосцы ушли из Японского моря

В Пентагоне заявили, что продолжат наблюдать за ситуацией на Корейском полуострове

Два авианосца ВМС США покинули акваторию Японского моря.

Об этом соощают мировые СМИ со ссылкой на сообщает телеканал NHK.

Чиновник в американском военном ведомстве сообщил, что корабли "Карл Винсон" и "Рональд Рейган" пошли после трехдневных учений, которые проходили в том районе на прошлой неделе.

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Известно, что Карл Винсон отправился на место своего постоянного базирования в Сан-Диего (штат Калифорния), а Рональд Рейган приписан к базе США в городе Йокосука неподалеку от Токио.

В Пентагоне заявили, что продолжат наблюдать за ситуацией на Корейском полуострове, и готовы отреагировать на изменение ситуации.

Напомним, авиационная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" прибыла в Японское море в конце апреля. Рональд Рейган отправили к берегам Корейского полуострова 16 мая. Ударная группа флота США провела совместные с кораблями японских ВМС обучения, их целью было давление на Северную Корею в условиях испытаний баллистических ракет КНДР.

Напомним, американцы будут платить более ста миллиардов долларов ежегодно за новые корабли.