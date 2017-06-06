В интернете появилось видео с коротким комментарием девушки, которой чудом удалось выжить во время бойни в поселке Редкино Тверской области РФ, где москвич расстрелял девятерых человек.

Девушка рассказывает, что мужчина безжалостно расстрелял сперва тех людей, которые сидели на улице, а потом зашел в дом и начал убивать там. По ее словам, шансов выжить у жертв фактически не было, поскольку он расстреливал их в упор.

Ей удалось выжить только из-за того, что убийца не заметил девушку под одеялом.

Напомним, конфликт произошел на бытовой почве. Убийце отказали в совместном употреблении алкоголя, на что он обиделся, вернувшись спустя некоторое время с оружием. Позже мужчину арестовали.